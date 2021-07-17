Украинский полузащитник Евгений Макаренко присоединился к первой команде Андерлехта после Евро-2020. Впрочем, в новом сезоне он не сыграет за эту команду.

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Бельгийский гранд больше не рассчитывает не услуги украинца и сказал ему искать новое место трудоустройства. Вместе с тем хавбеку разрешили тренироваться с первой командой, чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, что прошлый сезон Макаренко провел в аренде в Кортрейке, сыграл 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с Андерлехтом рассчитан до лета 2022 года.