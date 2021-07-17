Уже вскоре, 31 июля, Манчестер Сити сыграет товарищеский матч против новичка французской Лиги 1 Труа.

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В поединке могут встретиться два украинца. В футболке "горожан" на поле может выйти лидер сборной Украины Александр Зинченко, а за Труа может дебютировать 20-летний нападающий Николай Кухаревич, который только что присоединился к французскому клубу. Его контракт с Труа рассчитан до 2026 года.

Напомним, что оба клуба являются собственностью City Football Group. В нее также входят Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити, Мумбаи Сити, Йокогама, Монтевидео Сити Торки, Жирона, Сычуань Цзюню и Ломмел.