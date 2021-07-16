Лунин теряет лучшие годы: испанская пресса жалеет о потерянном потенциале голкипера Реала

Андрей Лунин отклонил предложение аренды от Овьедо и хочет бороться за место в основе с Тибо Куртуа. Такое решение украинца имеет плохие перспективы.

По мнению эксперта телешоу El Chiringuito Диего Плаза, Лунину не удастся выиграть конкуренцию у Куртуа, а кубковые матчи не дадут ему должной игровой практики, чтобы раскрыть свой потенциал.

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Лунин находится в неопределенности. Или он хочет иметь регулярную практику в другом клубе, играть по 30-38 матчей за сезон, или... Очевидно же, что украинец не претендует на место Куртуа. По моему мнению, Лунин теряет важнейшие годы в своем формировании, ведь он обладает бешеным потенциалом. Если Мадрид не провалится в Кубке Испании, как против Алькояно, то Лунин может рассчитывать на 8-10 матчей в следующем сезоне, – сказал он.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин сыграл за Реал лишь 1 матч в Кубке Испании, и тот не слишком удачно – "сливочные" сенсационно проиграли скромному Алькояно и покинули турнир.

Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года, в его нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.