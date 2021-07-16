На думку експерта телешоу El Chiringuito Дієго Плази, Луніну не вдасться виграти конкуренцію в Тібо Куртуа, а кубкові матчі не дадуть йому належної ігрової практики, щоб розкрити свій потенціал.

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Лунін перебуває у невизначеності. Або він хоче мати регулярну практику в іншому клубі, грати по 30-38 матчів за сезон, або… Очевидно ж, що українець не претендує на місце Куртуа. На мою думку, Лунін втрачає найважливіші роки у своєму формуванні, адже він володіє шаленим потенціалом. Якщо Мадрид не провалиться у Кубку Іспанії, як проти Алькояно, то Лунін може розраховувати на 8-10 матчів у наступному сезоні, – сказав він.

Нагадаємо, у минулому сезоні Лунін зіграв за Реал лише 1 матч у Кубку Іспанії, та й той не надто вдало – "вершкові" сенсаційно програли скромному Алькояно та покинули турнір.

Контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2024 року, його нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 мільйони євро.