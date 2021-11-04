Лунин так же силен, как и Куртуа, – Президент Реала Перес не собирается отпускать украинца

У украинского голкипера Реала Андрея Лунина нет игрового времени, он наблюдает за матчами со скамейки запасных. Но это никак не влияет на его позицию в клубе.

По мнению президента Реала Флорентино Переса, Лунин ничем не уступает звездному Тибо Куртуа. Он верит, что у нашего голкипера будет хорошее будущее в составе "сливочных".

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Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не беспокоятся о нем. Кто организовал его трансфер в Реал? Я!

– сказал Флорентино Перес.

Напомним, Андрей Лунин стал игроком мадридского Реала летом 2018 года. С тех пор он провел за команду всего 1 официальный матч.

В прошлом сезоне Зидан доверил Андрею место в основе в кубковом матче против Алькояно. "Сливочные" сенсационно проиграли скромному сопернику и с позором покинули турнир.