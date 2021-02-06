Брюгге продолжает впечатляющую серию – Соболь оформляет голевой пас: видео
Эдуард сыграл первый тайм поединка с Васланд-Бевереном.
Источник: 24 канал
Благодаря двум голам Ноа Ланга лидер бельгийской лиги Брюгге победил на выезде Васланд-Беверен. На 12-й минуте форварду ассистировал Эдуард Соболь, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Украинец отпасовал партнеру на левом фланге, а тот совершил слалом к воротам и мощно пробил.
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На четвертой компенсированной минуте 21-летний Ланг оформил дубль. Для действующего чемпиона победа над Васланд-Бевереном стала восьмой подряд в Лиге Жупиле. Будущий соперник Динамо в Лиге Европы уверенно лидирует с 60 очками.
Для Соболя этот ассист оказался вторым на неделе. В среду украинец отдал голевую передачу в матче Кубка Бельгии против Олса Бракел (6:1).
Пас Соболя
Чемпионат Бельгии, 24 тур
Васланд-Беверен – Брюгге 0:2
Голы: Ланг, 12, 90+4.
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