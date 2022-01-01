В новогоднюю ночь Андрей Лунин порадовал своих поклонников не только поздравлением. Футболист сообщил радостную новость – они с женой ждут пополнение.

Кстати Лунин останется в Реале – королевский клуб не хочет отдавать таланта ни за какие деньги.

Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это самый лучший подарок. Ждем тебя, малыш!

– подписал Лунин красноречивое фото.

Напомним, в сезоне 2021/2022 Андрей Лунин еще не выходил на футбольное поле. В составе Реала он провел только один матч – в прошлом сезоне в кубковом противостоянии с Алькояно. Тогда "сливочные" сенсационно проиграли и покинули турнир.