У новорічну ніч Андрій Лунін потішив своїх шанувальників не лише привітанням. Футболіст повідомив радісну новину – вони з дружиною чекаютьна поповнення.

До речі Лунін залишиться у Реалі – королівський клуб не хоче віддавати таланта за жодні гроші

Ми вирушаємо у новий рік вже утрьох. Це найкращий подарунок. Чекаємо на тебе, малий!

– підписав Лунін промовисту світлину.

Нагадаємо, у сезоні 2021/2022 Андрій Лунін ще не виходив на футбольне поле. У складі Реала він провів лише один матч – минулого сезону у кубковому протистоянні з Алькояно. Тоді "вершкові" сенсаційно програли та покинули турнір.