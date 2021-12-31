Ранее звучала информация, что Андрей Лунин устал сидеть на скамейке запасных и готов сменить клуб. Видеть его в рамке своих ворот хочет Ньюкасл и ряд других именитых клубов.

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Впрочем, в клубе рассчитывают на украинца в будущем и не собираются продавать талантливого кипера. Его контракт рассчитан до лета 2023 года и до этого моменту Реал готов только отдать его в аренду.

Начал ли мадридский клуб делать шаги для продления сделки – пока неизвестно. Ключевым для Лунина станет сезон 2022/23.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Карло Анчелотти доволен украинцем и хочет видеть его в составе своей команды. Недавно Реал также продлил контракт с Тибо Куртуа, так что вполне возможно, что в случае согласия остаться в Реале Лунин сможет рассчитывать только на ограниченное количество игрового времени.