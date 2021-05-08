По словам Лунина, прозвище ему дал капитан Реала Серхио Рамос, а причиной стал его внешний вид.

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"Есть же украинская или русская мафия. Во-первых, я отсюда, а во-вторых, я купил как-то новый костюм – полностью черный. Полукласика.

Захожу в раздевалку, а в этот момент там сидели Рамос и Модрич. Серхио сказал мне: "Мафиозо". С тех пор меня достаточно часто называют мафиозо", – рассказал Андрей.

Напомним, сейчас Андрей сыграл за Реал лишь в 1 официальном матче. "Сливочные" тогда сенсационно уступили Алькояно и вылетели из Кубка Испании.