Як відомо, Труа, куди перейде Кухаревич, є власністю тієї ж компанії, що і Манчестер Сіті. На думку молодого форварда, в нього є шанс зацікавити наставника "містян" Хосепа Гвардіолу.

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"Чи була думка подзвонити Зінченку і дізнатися більше про структуру клубів Ман Сіті? Можливо. Але хто я такий, щоб дзвонити Зінченку? Розумію, що він хороший хлопець. Якщо у мене буде можливість, обов'язково з ним зв'яжуся.

Чи думав, що Гвардіола чув про мене? Думаю, 100% він мене ще не знає. Може, дізнається, коли буду одним з найкращих бомбардирів Франції. Поки про це не думаю. Потрібно рости поступово", – сказав Кухаревич.

19-річний нападник молодіжної збірної України перейде в Труа вже цього літа. Наступний сезон Труа гратиме у французькій Лізі 1.