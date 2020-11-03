Похоже, испанское издание Marca совсем не интересуется украинским футболом. Журналисты в новости перед матчем с "Барселоной" опозорились и написали, что киевское "Динамо" возглавляет не Мирча Луческу, а Андрей Шевченко, который является наставником сборной Украины.

Не прошло и месяца после того, как испанское издание Marca оригинально написало фамилии нескольких футболистов сборной Украины в матче против Испании. На этот раз пресса почему-то подумала, что киевское "Динамо" на матч против "Барселоны" выйдет под руководством Андрея Шевченко.

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"Фейл" от Marca

Они дважды упоминали о Шевченко в новости: "Удар по команде Шевченко", – такой подзаголовок выбрал автор. Уже в самом тексте новости он еще раз напоминает, что "команда Шевченко пострадала от COVID-19 и прибудет в Барселону ослабленным составом".

Такая ошибка есть только в англоязычной версии новости о предстоящем поединке, а вот в испанской версии такого "фейла" удалось избежать. Но в обоих версиях нет ни одного упоминания о настоящем главном наставнике киевлян Мирче Луческу.

Матч 3-го тура группы Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" состоится 4 ноября в 22:00. Но поединок может не состояться из-за карантина в Каталонии. Также матч под угрозой срыва из-за кадровых проблем киевлян, вызванных коронавирусом.

Ошибка от Marca / Скрин

Карьера в сборной Украины

Уже четыре года Шевченко работает в сборной Украины. Сначала попробовал себя в роли ассистента главного тренера Михаила Фоменко, а после увольнения наставника Шевченко уже сам возглавил национальную команду.

Украина показала хорошие результаты в дебютной Лиге Наций. Команда получила 9 из 12 очков и смогла подняться в число сильнейших коллективов Европы на следующий розыгрыш.

Достижением Шевченко во главе сборной Украины является выход на Евро-2020. С 26 ноября 2019 года занял восьмое место в списке топ-10 лучших тренеров национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.