Голкипер сборной Украины умеет не только отражать удары, но и забивать голы.

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин проявил свои бомбардирские навыки на тренировке. Соответствующее видео опубликовал Instagram "сливочных".

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Оператор снял попытку Андрея попасть в ворота, находясь за линией поля. Удар получился великолепным – мяч оказался в сетке, а украинец скромно порадовался успеху.

Добавим, что за три года пребывания в Реале Лунин не провёл за мадридцев ни одного официального поединка.