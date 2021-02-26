По информации источника вратарь сборной Украины не доволен положением в команде и хочет сменить прописку.

Источник: Fichajes.net

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин желает покинуть свой нынешний клуб. В сообщении испанского медиа говорится о недовольстве украинцем отсутствием игровой практики.

К теме Лунин как пример – авторитетное издание оценило поступок украинца: видео

В текущем сезоне Лунин принял участие лишь в одном поединке – "сливочные" уступили в Кубке Короля низшелиговому Алькояно 1:2 в дополнительное время.

Как сообщает источник, вратарь осознает, что имеет мало шансов на место в основе, поэтому настроен покинуть Реал летом.

Напомним, Лунин перебрался в Мадрид в июне 2018-го и с тех пор трижды отправлялся в аренду – в Леганес, Вальядолид и Овьедо.