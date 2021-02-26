Лунін налаштований влітку покинути Реал – іспанський ЗМІ
За інформацією джерела воротар збірної України не задоволений становищем в команді і хоче змінити прописку.
Джерело: Fichajes.net
Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін має бажання залишити свій нинішній клуб. У повідомленні іспанського медіа йдеться про невдоволення українця відсутністю ігрової практики.
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У поточному сезоні Лунін взяв участь лише в одному поєдинку – "вершкові" поступилися в Кубку Короля нижчоліговому Алькояно 1:2 у додатковий час.
Як повідомляє джерело, воротар усвідомлює, що має обмаль шансів на місце в основі, тому начебто налаштований покинути Реал влітку.
Нагадаємо, що Лунін перебрався у Мадрид у червні 2018-го і з того часу тричі вирушав у оренду – в Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.
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