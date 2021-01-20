Украинец сыграл 80 минут и получил наивысшие оценки.

Руслан Малиновский вышел в старте на перенесенный матч против Удинезе и получил неплохую оценку от WhoScored – 7, 19 (второй показатель в команде) и 7,8 от SofaScore (наивысший). Украинец обострял, собирал на себе фолы и отвечал за креатив.

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Непосредственного участия в голевой атаке Руслан не принимал, зато провел качественный поединок. Малиновский выполнил шесть ключевых передач (в остальных игроков Аталанты оформили семь таких пасов) и восемь кроссов, а также трижды пробил по воротам.

Команды до перерыва обменялись голами – на точный удар Роберто Перейры бергамаски ответили точным ударом Луиса Муриеля.

В субботу Аталанта сыграет на выезде с Миланом. Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на шестом месте.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 10 тур

Удинезе – Аталанта 1:1

Голы: Перейра, 1 – Муриель, 44.