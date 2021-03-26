Голкипер Андрей Лунин не получает должной игровой практики. Мадридский клуб готов выслушать предложения по украинцу.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин должен сам принять решение о своем будущем. 120 минут в провальном кубковом матче – слишком скромная игровая практика для 22-летнего вратаря.

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Главный тренер Реала Зинедин Зидан не собирается делать никаких ротаций на вратарской позиции, полностью доверяя Тибо Куртуа.

Мадридский Реал готов отпустить Лунина, если тот сам об этом попросит. Боссы клуба понимают потребность игровой практики.

Также сообщается, что "сливочные" будут рассматривать варианты только с арендой, ведь рассчитывают на Лунина в будущем.