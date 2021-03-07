Основной голкипер Реала Тибо Куртуа не слишком доволен отношением к своей работе.

Голкипер Реала Тибо Куртуа считает, что своей игрой заслуживает большего внимания.

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Сначала в Реале я пережил настоящее цунами. Критики было очень много. У меня были три замечательных года в Атлетико, я стал спортсменом года в Бельгии и думал, что это здорово. Сегодня же создается впечатление, что все, что я делаю, воспринимается как должное. Например, моя игра против Вальядолида – такое впечатление, что ее просто не было. Иногда возникает ощущение, что продолжать играть на высоком уровне в самом великом клубе в мире не имеет смысла, – сказал бельгийский кипер.

В текущем сезоне Куртуа сыграл 33 матча, в 14 из которых ему удалось сохранить свои владения на замке.