Лунин может стать на карьерный трамплин – Боруссия Дортмунд готова дать украинцу шанс
Источник:Fichajes
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин устал сидеть на скамейке запасных и ищет другие варианты продолжения карьеры. К украинцу уже присматриваются топ-клубы Европы.
Лунин не получает в Реале никакой игровой практики, а в июле ему исполнится 23 года. Голкипер не собирается всю жизнь быть чьим-то дублером, поэтому готов к кардинальным переменам.
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Одним из главных претендентов на нашего голкипера сейчас является дортмундская Боруссия. "Шмели", которые славятся доверием к молодым талантам, убеждены, что под руководством Марко Розе украинец сможет раскрыть весь свой потенциал.
Отметим, что ранее похожий путь прошел Ашраф Хакими. В Мадриде он не имел достаточно игрового времени, а на "Сигнал Идуна Парк" вырос до игрока топ-уровня.
Напомним, Лунин сыграл за Реал лишь в одном официальном матче. Тогда сливочные вылетели из Кубка Испании из-за поражения скромному Алькояно.Аталанта победила на выезде Эмполи: Малиновский в игре с мыслями о Манчестер Юнайтед