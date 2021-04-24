Украинский голкипер Реала Андрей Лунин мог примерить на себя футболку туринского Ювентуса. Представители итальянского клуба были поражены его игрой.

Талантливый Лунин мог стать преемником легендарного Джанлуиджи Буффона. В 2018 году он мог перейти в туринский Ювентус.

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Тогда в апреле представитель туринцев приехал в Украину и наблюдал за игрой голкипера в матче с Динамо. Игра молодого таланта понравилась Ювентусу, и клуб даже видел в нем замену Джанлуиджи Буффону. Впрочем, Андрей решил идти к детской мечте.

Сейчас 22-летний Лунин провел в футболке Реала только один официальный матч, в котором "сливочные" позорно проиграли Алькояно и покинули Кубок Испании.