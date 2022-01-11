По мнению Педро Харо, тренировавшего вратарей в сборной Шевченко, отсутствие практики – большая проблема, которую украинцу нужно немедленно решить. Он тоже когда-то был дублером в Реале, потому понимает положение Андрея.

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Специалист убежден, что Лунину лучше подождать завершения сезона и в случае отсутствия гарантий получения игрового времени менять клуб.

Мое мнение такое, конечно, будь на его месте, я подождал бы этот год, и если бы не увидел никаких шансов, попросился уйти. Реал Мадрид – это не простой клуб. Чтобы здесь играть, нужно быть технически и тактически подготовленным,

– сказал Харо.

Тренер добавил, что Реал видит большую перспективу украинца, ведь совершил его трансфер, однако без стабильной игры все его таланты не смогут развиться.

Напомним, в услугах Лунина заинтересованы Аякс, Ньюкасл и другие знаменитые клубы. Реал соглашается только на аренду, потому что не хочет терять таланта.

В свою очередь Лунин, выполняющий роль дублера Тибо Куртуа, требует больше игрового времени и не прочь сменить клуб. Главный тренер Реала Карло Анчелотти публично хвалит украинца и блокирует возможность его ухода. Впрочем, каких-либо серьезных шагов по улучшению карьеры Андрея Реал пока не делает.