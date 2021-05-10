Футболист очень ждал вызов в сборную Украины, но когда его не получил, то отнесся к этому по-философски.

Кстати Малиновский бильярдным ударом положил начало разгрому Пармы: восьмой результативный матч подряд

"Было много информации, разговоров. Я был уверен, что все-таки вызовут. Невызов? Я отнесся к этому нормально. Несильно я и расстроился. Это тренер, он решает, кто будет брать на Евро, сборы.

Думаю, все, что от меня зависело, я выполнил. Свою работу точно выполнил хорошо. Здесь уже не от меня зависело", – сказал Кулач.

Отметим, что на протяжении чемпионата Владислав отметился в воротах соперника 15 раз и стал лучшим бомбардиром УПЛ.