Первые матчи сборной Украины в квалификационном раунде на Чемпионат мира в Катаре может принять Арена Львов.

Президент УАФ выдвинул инициативу, чтобы матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана состоялись во Львове, на Арене Львов. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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Арена Львов всегда дает мощный заряд поддержки национальной сборной и остается неприступной для наших соперников. Футболистам главной команды Украины особенно важно почувствовать эту неповторимую энергетику стадиона в первых домашних матчах отбора к ЧМ-2022, – написал Павелко.

Также Павелко предложил Исполкому УАФ поддержать согласованное с тренерским штабом предложение по Арены Львов.

Таким образом, город Льва примет матчи Украина – Финляндия и Украина – Казахстан, которые состоятся 28 и 31 марта 2021 года соответственно.