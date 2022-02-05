Под руководством Мирчи Луческу Владислав Супряга потерял место в стартовом составе и лишь изредка выходил на футбольное поле. Аренда в Сампдорию стала спасением карьеры таланта.

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Впрочем, как рассказал сам футболист, прощание с румынским наставником было достаточно теплым. Луческу постоянно поддерживал талант и делал все, чтобы он вырос в качественного нападающего.

"Мы с Луческу очень хорошо пообщались, попрощались, и он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался (смеется – прим.). Сказал, чтобы я не упускал своего шанса. Мы с ним много общались за пределами поля, он поддерживал меня. Буду всю жизнь ему за это благодарен!", – сказал Супряга.

Удачи Владиславу пожелали и братья Суркисы. Владельцы Динамо ожидают, что в Италии ему удастся проявить себя, как это удалось Шевченко.