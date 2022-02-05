Під керівництвом Мірчі Луческу Владислав Супряга втратив місце у стартовому складі та лише зрідка виходив на футбольне поле. Оренда в Сампдорію стала порятунком кар'єри таланта.

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Втім, як розповів сам футболіст, прощання з румунським наставником було доволі теплим. Луческу постійно підтримував таланта та робив усе, щоб він виріс у якісного нападника.

"Ми з Луческу дуже добре поспілкувалися, попрощалися, і він мені сказав, щоб я сюди більше не повертався (сміється – прим.). Сказав, щоб я не втрачав свого шансу. Ми з ним багато спілкувалися за межами поля, він підтримував мене. Буду все життя йому за це вдячний!", – сказав Супряга.

Успіхів Владиславу побажали й брати Суркіси. Власники Динамо очікують, що в Італії йому вдасться проявити себе, як колись це вдалося Шевченку.