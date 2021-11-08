Любим, поддерживаем и верим, – Кличко поздравил Шевченко с назначением у Дженоа

Новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прибыл на клубную базу. Уже в ближайшее время бывший тренер сборной Украины приступит к работе с командой.

Назначение Андрея Шевченко главным тренером Дженоа стало приятным сюрпризом для украинских поклонников футбола. Радуется за друга и звездный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

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Напомним, Шевченко подписал с Дженоа контракт до 30 июня 2024 года. Сейчас команда находится перед зоной вылета.

Новые боссы клуба считают Шевченко центральной фигурой будущих трансформаций клуба и пообещали тренерский мостик даже в том случае, если по итогам сезона команда опустится в Серию В.

Первый матч во главе Дженоа Шевченко проведет 21 ноября, его команде будет противостоять Рома под руководством Жозе Моуринью.