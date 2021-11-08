Призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа стало приємним сюрпризом для українських шанувальників футболу. Радіє за друга і зірковий боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко.

До теми Зірки збірної України та Челсі: кого спробує придбати Шевченко для підсилення Дженоа

Нагадаємо, Шевченко підписав з Дженоа контракт до 30 червня 2024 року. Зараз команда перебуває перед зоною вильоту.

Нові боси клубу вважають Шевченка центральною фігурою майбутніх трансформацій клубу та пообіцяли йому тренерський місток навіть у тому випадку, якщо за підсумками сезону команда опуститься у Серію В.

Перший матч на чолі Дженоа Шевченко проведе 21 листопада, його команді протистоятиме Рома під керівництвом Жозе Моурінью.