Назначение Андрея Шевченко главным тренером Дженоа стало приятным сюрпризом для украинских поклонников футбола. Радуется за друга и звездный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.
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Напомним, Шевченко подписал с Дженоа контракт до 30 июня 2024 года. Сейчас команда находится перед зоной вылета.
Новые боссы клуба считают Шевченко центральной фигурой будущих трансформаций клуба и пообещали тренерский мостик даже в том случае, если по итогам сезона команда опустится в Серию В.
Первый матч во главе Дженоа Шевченко проведет 21 ноября, его команде будет противостоять Рома под руководством Жозе Моуринью.