Генеральный директор Андрей Стеценко рассказал, почему Евгений Коноплянка не смог перейти в Ливерпуль. Клуб очень хотел видеть украинца в своих рядах, но поскупился на ту сумму, которую просили днепряне.

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Ливерпуль тянул с конечным ответом до последнего, а на финальные переговоры представители английского гранда прибыли на чартере, но без необходимой суммы денег.

В случае положительного решения Коноплянка должен был полететь с ними. С той цифрой, которую мы озвучили, они не соглашались. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге они улетели ни с чем,

– сказал Стеценко.

Отметим, сейчас Коноплянка стал не нужен Шахтеру, контракт с которым рассчитан до завершения текущего сезона. Клуб не взял звезду на сбор, поэтому Евгений срочно ищет новый клуб, чтобы не остаться без игровой практики еще на полгода.