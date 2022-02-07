Донецкий Шахтер объявил исполнителей, отправившихся на второй тренировочный сбор в Турцию. В списке снова отсутствует украинский хавбек Евгений Коноплянка.

Интересно Яремчук может получить нового конкурента – ситуация украинца ухудшается

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби не рассчитывает на возрастного игрока, проигравшего конкуренцию Михаилу Мудрыку. Контракт Коноплянки с Шахтером действует до лета, но клуб готов отпустить его бесплатно хоть сейчас, чтобы не платить футболисту зарплату, которая составляет 2,5 миллиона евро в год.

Сам футболист тоже соскучился по футболу и ищет новую команду. Хавбек еще может успеть в один из чемпионатов, где открыто трансферное окно, но у него осталось мало времени.

Подписать украинца был готов австрийский ЛАСК, но травмы ведущих исполнителей вынудили клуб изменить планы. В текущем сезоне 32-летний Коноплянка сыграл всего 47 минут, что в паре с травматичностью заставляет клубы очень осторожно присматриваться к его кандидатуре.