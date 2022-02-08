Генеральный директор Андрій Стеценко розповів про те, чому Євген Коноплянка не зміг перейти у Ліверпуль. Клуб дуже хотів бачити українця у своїх лавах, але поскупився на ту суму, яку просили дніпряни.

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Ліверпуль тягнув із кінцевою відповіддю до останнього, а на фінальні переговори представники англійського гранда прибули на чартері, ле без необхідної суми грошей.

У випадку позитивного рішення Коноплянка мав полетіти з ними. З тією цифрою, що ми озвучили, вони не погоджувались. Клуб не пішов на зниження ціни. У підсумку вони полетіли з нічим,

– сказав Стеценко.

Зазначимо, що зараз Коноплянка став непотрібним для Шахтаря, контракт з яким розрахований до завершення поточного сезону. Клуб не взяв зірку на збори, тому Євген терміново шукає новий клуб, щоб не залишитись без ігрової практики ще на пів року.