Лига наций: кто встретится в полуфиналах
Стало известно, кто кому будет противостоять в финальной части Лиги наций, которая пройдет в Италии.
УЕФА провел жеребьевку 1/2 финала Лиги наций, сообщает официальный сайт европейского футбольного союза.
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По итогам жеребьевки полуфинальные пары выглядят так:
Испания – Италия
Бельгия – Франция.
Испания и Италия встретятся 6 октября, а Франция и Бельгия определят сильнейшего 7 октября.
Матч за "бронзу" турнира и финальный поединок состоится 10 октября.
Финальную часть Лиги наций примет Италия, игры будут проходить в Милане и Турине.
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