Стало известно, кто кому будет противостоять в финальной части Лиги наций, которая пройдет в Италии.

УЕФА провел жеребьевку 1/2 финала Лиги наций, сообщает официальный сайт европейского футбольного союза. Читайте также: Известен хозяин дебютной Лиги конференций – сюрприз от УЕФА По итогам жеребьевки полуфинальные пары выглядят так: Испания – Италия Бельгия – Франция. Испания и Италия встретятся 6 октября, а Франция и Бельгия определят сильнейшего 7 октября. Матч за "бронзу" турнира и финальный поединок состоится 10 октября. Финальную часть Лиги наций примет Италия, игры будут проходить в Милане и Турине.