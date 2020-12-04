Стало відомо, хто кому протистоятиме у фінальній частині Ліги націй, яка проходитиме в Італії.

УЄФА провів жеребкування 1/2 фіналу Ліги націй, повідомляє офіційний сайт європейського футбольного союзу. Читайте також: Відомий господар дебютної Ліги конференцій – сюрприз від УЄФА За підсумками жеребкування півфінальні пари виглядають так: Іспанія – Італія Бельгія – Франція. Іспанія та Італія зустрінуться 6 жовтня, а Франція та Бельгія визначать сильнішого 7 жовтня. Матч за "бронзу" турніру та фінальний поєдинок відбудуться 10 жовтня. Фінальну частину ЛІги націй прийматиме Італія, ігри відбуватимуться в Мілані та Турині.