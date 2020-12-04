Ліга націй: хто зустрінеться у півфіналах
Стало відомо, хто кому протистоятиме у фінальній частині Ліги націй, яка проходитиме в Італії.
УЄФА провів жеребкування 1/2 фіналу Ліги націй, повідомляє офіційний сайт європейського футбольного союзу.
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За підсумками жеребкування півфінальні пари виглядають так:
Іспанія – Італія
Бельгія – Франція.
Іспанія та Італія зустрінуться 6 жовтня, а Франція та Бельгія визначать сильнішого 7 жовтня.
Матч за "бронзу" турніру та фінальний поєдинок відбудуться 10 жовтня.
Фінальну частину ЛІги націй прийматиме Італія, ігри відбуватимуться в Мілані та Турині.
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