Итоги третьего игрового дня Лиги чемпионов для футболистов национальной сборной Украины.

Далеко не лучшим оказался третий тур группового этапа ЛЧ для наших сборников. Сразу 15 футболистов из списка Шевченко сыграли в самом престижном европейском турнире и только один из них праздновал победу.



Трагедией, катастрофой и провалом завершился матч "Шахтера" против менхенгладбахской "Боруссии" (0:6). В старте "горняков" появились три футболиста сборной Украины: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко и Марлос. После перерыва вышли спасать ситуацию еще трое: Жуниор Мораес, Виктор Коваленко и Тарас Степаненко. Выделять кого-то нет смысла. Бывают такие вечера, когда ужасное абсолютно все.

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Четверо сборников вышли в старте на "Камп Ноу" в битве "Барселоны" и "Динамо" (2:1). Илья Забарный, Денис Попов, Виктор Цыганков и Владислав Супряга вместе с одноклубниками организовали качественное сопротивление хозяевам. Очередным голом отметился Цыганков, который к тому же не использовал несколько роскошных моментов.



Выходить на поле, когда твоя команда горит 0:5 – еще то удовольствие. Именно в такой непростой ситуации оказался Руслан Малиновский. К чести Руслана, за 27 минут против "Ливерпуля" игрок сборной Украины продемонстрировал лидерские качества и пытался создавать дискомфорт обороне соперника. Недаром титул "лучшего среди худших" от ведущих аналитических порталов достался Малиновскому.

Кстати Малиновский – лучший игрок "Аталанты" в матче ЛЧ против "Ливерпуля"

Впервые в сезоне весь матч отыграл Александр Зинченко. К тому же это произошло не в условном поединке Кубка лиги, а на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинец действовал уверенно против греческого "Олимпиакоса" и поспособствовал итоговой победе 3:0.



Андрей Лунин упорно тренируется и ждет своего шанса. Наш голкипер со скамейки запасных наблюдал за битвой "Реала" и "Интера" (3:2).



"Ювентус" не оставил шансов "Ференцварошу" Игоря Харатина и Александра Зубкова – 4:1. Игроки нашей сборной вышли в старте – Сергей Ребров заменил Зубкова на 80-й минуте, который потерял хорошую возможность отличиться в воротах туринцев.

Александр Зубков против Федерико Кьезы и Адриена Рабьо

Сложно записать в актив матч Эдуарду Соболю. Его "Брюгге" уступил 0:3 дортмундской "Боруссии", а украинец провел не идеальный поединок, зачастую проигрывал борьбу, хотя не выглядел худшим в своей команде. Позитивный сигнал для Соболя в другом – он является игроком основного состава своей команды и стабильно выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. А это – неоценимый опыт.