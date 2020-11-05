Лига чемпионов для сборников: ужас "горняков", победа Зинченко, слабое утешение Малиновского
Итоги третьего игрового дня Лиги чемпионов для футболистов национальной сборной Украины.
Далеко не лучшим оказался третий тур группового этапа ЛЧ для наших сборников. Сразу 15 футболистов из списка Шевченко сыграли в самом престижном европейском турнире и только один из них праздновал победу.
Трагедией, катастрофой и провалом завершился матч "Шахтера" против менхенгладбахской "Боруссии" (0:6). В старте "горняков" появились три футболиста сборной Украины: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко и Марлос. После перерыва вышли спасать ситуацию еще трое: Жуниор Мораес, Виктор Коваленко и Тарас Степаненко. Выделять кого-то нет смысла. Бывают такие вечера, когда ужасное абсолютно все.
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Четверо сборников вышли в старте на "Камп Ноу" в битве "Барселоны" и "Динамо" (2:1). Илья Забарный, Денис Попов, Виктор Цыганков и Владислав Супряга вместе с одноклубниками организовали качественное сопротивление хозяевам. Очередным голом отметился Цыганков, который к тому же не использовал несколько роскошных моментов.
Выходить на поле, когда твоя команда горит 0:5 – еще то удовольствие. Именно в такой непростой ситуации оказался Руслан Малиновский. К чести Руслана, за 27 минут против "Ливерпуля" игрок сборной Украины продемонстрировал лидерские качества и пытался создавать дискомфорт обороне соперника. Недаром титул "лучшего среди худших" от ведущих аналитических порталов достался Малиновскому.
Кстати Малиновский – лучший игрок "Аталанты" в матче ЛЧ против "Ливерпуля"
Впервые в сезоне весь матч отыграл Александр Зинченко. К тому же это произошло не в условном поединке Кубка лиги, а на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинец действовал уверенно против греческого "Олимпиакоса" и поспособствовал итоговой победе 3:0.
Андрей Лунин упорно тренируется и ждет своего шанса. Наш голкипер со скамейки запасных наблюдал за битвой "Реала" и "Интера" (3:2).
"Ювентус" не оставил шансов "Ференцварошу" Игоря Харатина и Александра Зубкова – 4:1. Игроки нашей сборной вышли в старте – Сергей Ребров заменил Зубкова на 80-й минуте, который потерял хорошую возможность отличиться в воротах туринцев.
Александр Зубков против Федерико Кьезы и Адриена Рабьо
Сложно записать в актив матч Эдуарду Соболю. Его "Брюгге" уступил 0:3 дортмундской "Боруссии", а украинец провел не идеальный поединок, зачастую проигрывал борьбу, хотя не выглядел худшим в своей команде. Позитивный сигнал для Соболя в другом – он является игроком основного состава своей команды и стабильно выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. А это – неоценимый опыт.
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