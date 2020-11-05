Ліга чемпіонів для збірників: жах "гірників", перемога Зінченка, слабка втіха Маліновського
Підсумки третього ігрового дня Ліги чемпіонів для футболістів національної збірної України.
Далеко не найкращим видався третій тур групового етапу ЛЧ для наших збірників. Одразу 15 футболістів зі списку Шевченка зіграли у найпрестижнішому європейському турнірі і лише один з них святкував перемогу.
Трагедією, катастрофою і провалом завершився матч "Шахтаря" проти менхенгладбахської "Борусії" (0:6). У старті "гірників" з'явилися три футболісти збірної України: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко та Марлос. По перерві вийшли рятувати ситуацію ще троє: Жуніор Мораєс, Віктор Коваленко та Тарас Степаненко. Виокремлювати когось немає змісту. Бувають такі вечори, коли жахливим є абсолютно все.
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Четверо збірників вийшли у старті на "Камп Ноу" у битві "Барселони" та "Динамо" (2:1). Ілля Забарний, Денис Попов, Віктор Циганков та Владислав Супряга разом з одноклубниками чинили якісний опір господарям. Черговим голом відзначився Циганков, який до того ж не використав кілька розкішних моментів.
Виходити на поле, коли твоя команда горить 0:5 – ще та насолода. Саме в такій непростій ситуації опинився Руслан Маліновський. До честі Руслана, за 27 хвилин проти "Ліверпуля" гравець збірної України продемонстрував лідерські якості і намагався створювати дискомфорт обороні суперника. Недарма титул "найкращого серед найгірших" від провідних аналітичних порталів дістався Маліновському.
До речі Маліновський – найкращий гравець "Аталанти" у матчі ЛЧ проти "Ліверпуля"
Вперше у сезоні весь матч відіграв Олександр Зінченко. До того ж це сталося не в умовному поєдинку Кубка ліги, а на груповому етапі Ліги чемпіонів. Українець діяв впевнено проти грецького "Олімпіакоса" і доклався до підсумкової перемоги 3:0.
Андрій Лунін наполегливо тренується і чекає свого шансу. Наш голкіпер з лави запасних спостерігав за битвою "Реала" та "Інтера" (3:2).
"Ювентус" не залишив шансів "Ференцварошу" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова – 4:1. Гравці нашої збірної вийшли у старті – Сергій Ребров замінив Зубкова на 80-й хвилині, який втратив непогану нагоду відзначитися у воротах туринців.
Олександр Зубков проти Федеріко К'єзи та Адріена Рабйо
Складно записати в актив матч Едуарду Соболю. Його "Брюгге" поступився 0:3 дортмундській "Борусії", а українець провів не ідеальний поєдинок, частенько програвав боротьбу, хоча не виглядав найгірше у своїй команді. Позитивний сигнал для Соболя в іншому – він є гравцем основного складу своєї команди і стабільно виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів. А це – неоціненний досвід.
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