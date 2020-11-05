Підсумки третього ігрового дня Ліги чемпіонів для футболістів національної збірної України.

Далеко не найкращим видався третій тур групового етапу ЛЧ для наших збірників. Одразу 15 футболістів зі списку Шевченка зіграли у найпрестижнішому європейському турнірі і лише один з них святкував перемогу.

Трагедією, катастрофою і провалом завершився матч "Шахтаря" проти менхенгладбахської "Борусії" (0:6). У старті "гірників" з'явилися три футболісти збірної України: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко та Марлос. По перерві вийшли рятувати ситуацію ще троє: Жуніор Мораєс, Віктор Коваленко та Тарас Степаненко. Виокремлювати когось немає змісту. Бувають такі вечори, коли жахливим є абсолютно все.

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Четверо збірників вийшли у старті на "Камп Ноу" у битві "Барселони" та "Динамо" (2:1). Ілля Забарний, Денис Попов, Віктор Циганков та Владислав Супряга разом з одноклубниками чинили якісний опір господарям. Черговим голом відзначився Циганков, який до того ж не використав кілька розкішних моментів.

Виходити на поле, коли твоя команда горить 0:5 – ще та насолода. Саме в такій непростій ситуації опинився Руслан Маліновський. До честі Руслана, за 27 хвилин проти "Ліверпуля" гравець збірної України продемонстрував лідерські якості і намагався створювати дискомфорт обороні суперника. Недарма титул "найкращого серед найгірших" від провідних аналітичних порталів дістався Маліновському.

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Вперше у сезоні весь матч відіграв Олександр Зінченко. До того ж це сталося не в умовному поєдинку Кубка ліги, а на груповому етапі Ліги чемпіонів. Українець діяв впевнено проти грецького "Олімпіакоса" і доклався до підсумкової перемоги 3:0.

Андрій Лунін наполегливо тренується і чекає свого шансу. Наш голкіпер з лави запасних спостерігав за битвою "Реала" та "Інтера" (3:2).

"Ювентус" не залишив шансів "Ференцварошу" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова – 4:1. Гравці нашої збірної вийшли у старті – Сергій Ребров замінив Зубкова на 80-й хвилині, який втратив непогану нагоду відзначитися у воротах туринців.

Олександр Зубков проти Федеріко К'єзи та Адріена Рабйо

Складно записати в актив матч Едуарду Соболю. Його "Брюгге" поступився 0:3 дортмундській "Борусії", а українець провів не ідеальний поєдинок, частенько програвав боротьбу, хоча не виглядав найгірше у своїй команді. Позитивний сигнал для Соболя в іншому – він є гравцем основного складу своєї команди і стабільно виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів. А це – неоціненний досвід.