Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский превратился в настоящего лидера итальянцев. В матче 3-го тура группы Лиги чемпионов против "Ливерпуля" украинца признали лучшим игроком в составе итальянской команды.

Матч завершился полным разгромом итальянцев 0:5. Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков в поединке, эксперты не обошли стороной и игру украинского хавбека Руслана Малиновского.

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Малиновский снова лучший в составе "Аталанты"

Наивысшую оценку за встречу в составе "Аталанты" получил как раз игрок сборной Украины – 7.0 и 7.6 согласно двум порталам.

По решению WhoScored, Малиновский разделил первое место с полузащитником Дуваном Сапатой. А вот по мнению SofaScore, здесь украинцу не было равных.

Отметим, что Руслану не доверили место в стартовом составе, на поле хавбек появился только на 63-й минуте, но этого времени хватило, чтобы получить высокую оценку экспертов.

Малиновский вышел со скамейки запасных, когда счет встречи уже был 0:5. За это время он нанес один удар в створ ворот, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе три из них были ключевыми. Руслан дважды удачно сыграл в единоборствах и трижды подходил подавать угловые удары.

Лучшим игроком матча стал форвард "Ливерпуля" Диогу Жота – 9.9 и 9.0 соответственно. Нападающий отметился хет-триком в матче команды Малиновского.