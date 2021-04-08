Лидер сборной Цыганков оправился от травмы и готовится играть против Шахтера
Хавбек Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков успешно восстанавливается после травмы. Он готов вернуться на футбольное поле.
Источник:Meta Ratings
Киевское Динамо начало подготовку к матчу 21-го тура УПЛ против СК Днепр-1. К основной группе присоединился лидер киевлян Виктор Цыганков, который залечивал травму икроножной мышцы.
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Сообщается, что Виктор сейчас занимается лишь беговой работой. Ожидается, что на матч с днепрянами он попадет в заявку, но вряд ли выйдет на поле с первых минут.
Приоритет – готовность хавбека к матчу с Шахтером, который состоится 17 апреля.
Напомним, Цыганков 14 марта в матче против Зари получил травму, из-за которой пропустил матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022.
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