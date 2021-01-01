Бывший хавбек сборной Евгений Левченко поделился впечатлениями от игры сборной в прошлом 2020 году.

По мнению Евгения Левченко, прошлый год был удачным для сборной Украины, ведь подопечные Шевченко прогрессировали и демонстрировали хороший футбол. Об этом он рассказал порталу Команда1.

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"Лучший матч? Если брать за выполнением и качеством, то, конечно, это домашний поединок Лиги наций против испанцев. Мне эта игра в исполнении "сине-желтых" понравилась в плане психологии. Эта победа показала, что сборная Украины может противостоять лучшим командам Европы. И пусть у подопечных Луиса Энрике было большое преимущество, наша команда не разваливалась, а затем и "уколола" соперника...

Лучший игрок? Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане", – сказал эксперт.

Отметим, что в 2020 году Малиновский сыграл в футболке сборной 5 матчей и забил 1 гол.