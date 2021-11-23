Легендарного аргентинца похоронили возле родителей, близ Буэнос-Айреса. Как рассказал врач, писатель и журналист Нельсон Кастро, Диего хоронили без сердца.

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После смерти звезды медики должны были взять сердце, чтобы выяснить причину его остановки. Когда же радикальные фанаты заявили о намерении украсть сердце Диего, было принято решение хоронить легенду без него.

Была группа радикальных фанатов клуба Химнасия Ла-Плата, желающих взять его сердце. Люди узнали об их намерениях и сделали невозможной эту ситуацию,

– рассказал врач Кастро.

Как добавил Нельсон, сердце Марадоны было вдвое больше нормального, причина – сердечная недостаточность. Звезда имел проблемы с факторами, которые негативно влияют на работу сердца, таких как алкоголь и наркотики.

Напомним, звездный Марадона часто попадал в разные скандалы, связанные с наркотиками. Когда он играл в Наполи, то получил 15-месячную дисквалификацию за употребление кокаина.