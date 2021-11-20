ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Сборная Украины смогла вернуться на 25 место.

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В течение ноября подопечные Петракова сыграли два матча. В спарринге с Болгарами мы, несмотря на тотальное преимущество, расписали ничью. В поединке с Боснией все прошло лучше – 2:0 и путевка в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

Первое место осталось за сборной Бельгии, на втором месте расположена Бразилия. Франция замыкает тройку лучших, а затем идут Англия и Аргентина.

Напомним, 26 ноября сборная Украины узнает соперника по плей-офф квалификации на Мундиаль.