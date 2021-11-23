Легендарного аргентинця поховали біля батьків, поблизу Буенос-Айреса. Як розповів лікар, письменник та журналіст Нельсон Кастро, Дієго ховали без серця.

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Після смерті зірки медики мусили взяти серце, щоб з'ясувати причину його зупинки. Коли ж радикальні фанати заявили про намір вкрасти серце Дієго, було прийняте рішення ховати легенду без нього.

Була група радикальних фанатів клубу Хімнасія Ла-Плата, які хотіли взяти його серце. Люди дізналися про їхні наміри та унеможливили цю ситуацію,

– розповів лікар Кастро.

Як додав Нельсон, серце Марадони було вдвічі більше за нормальне, причина – серцева недостатність. Зірка мав проблеми із факторами, які негативно впливають на роботу серця, як от алкоголь та наркотики.

Нагадаємо, зірковий Марадона часто потрапляв у різноманітні скандали, пов'язані з наркотиками. Коли він грав у Наполі, то отримав 15-місячну дискваліфікацію за вживання кокаїну.