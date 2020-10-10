Колишній гравець збірної України Андрій Воронін може повернутись у чемпіонат Росії. Цього разу 41-річний українець може стати асистентом головного тренера у московському "Динамо".

Андрій Воронін може повернутись у колишній клуб, але вже у ролі помічника головного тренера команди з Москви. Про це повідомляє російський "Спорт-Експрес".

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Повернення у Росію

Вже найближчим часом "Динамо" очолить Сандро Шварц, який з українським форвардом грав за німецький "Майнц" у далеких 2000-х роках. Саме цей період у кар'єрі українця може посприяти такому поверненню у московський клуб.

Контракт 41-річного німецького фахівця з російським клубом буде розрахований до літа 2022 року. Зараз сторони узгоджують останні деталі угоди, після чого про нього буде оголошено офіційно.

На цей час "Динамо" з 17 очками займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії. Вони вже 18 жовтня зіграють проти ЦСКА.

Додамо, що у 2010 році Воронін перейшов у московське "Динамо" з "Ліверпуля" за 4 мільйони фунтів стерлінгів. А вже через два роки пішов в оренду у німецьку "Фортуну".

Скромна тренерська кар'єра Вороніна

У січні 2017 року Воронін очолив скромний німецький клуб "Бюдеріх". На чолі клубу він провів 15 поєдинків, у яких його команда здобула 6 перемог, ще двічі грала у нічию та 7 разів поступалась суперникам.

Український фахівець покинув посаду вже через пів року. Андрій Воронін з особистих причин мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Через це, за словами менеджера клубу Дірка Хаусвальда, було припинено співпрацю з українським фахівцем. Ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.