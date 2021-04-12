Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко дал эмоциональный совет Артему Милевскому, который вышел на замену в матче против Руха.

По мнению Леоненко, Милевскому уже нечего сказать в Мынае, поэтому бывшей звезде Динамо стоит задуматься над сменой клубной прописки.

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Кроме того, стиль игры команды из Закарпатья совсем не подходит Артему.

Я бы на месте Милевского ушел из Мыная. Во-первых, он не попадает в состав, уже можно оставлять этот клуб. И Мынай играет на контратаках, – сказал Леоненко.

В составе Мыная Милевский провел 239 минут в 6 поединках, результативными действиями отметиться не сумел. Мынай после поражения Руху расположился на последней строчке турнирной таблицы.