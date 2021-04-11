Минай має намір цього літа попрощатися з форвардом Артемом Мілевським. Клуб хоче розірвати контракт достроково.

Зірковий нападник Миная Артем Мілевський покине клуб по завершенні поточного сезону. Контракт розрахований на 1,5 роки, але угоду буде припинено достроково.

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Керівництво клубу залишилось розчарованим можливостями гравця, адже у поточному сезоні він не особливо допоміг команді. Окрім того, відхід Артема дозволить розвантажити зарплатну відомість. Колишня зірка Динамо заробляє орієнтовно 8-10 тисяч євро в місяць.

Нагадаємо, Мілевський перейшов у Минай у січні 2021 року у якості вільного агента. У поточному сезоні провів в УПЛ 5 матчів, результативними діями не відзначався.