Легенда Динамо Михалик разочарован игрой сборной против Австрии

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился эмоциями от игры "желто-синих" в матче 3 тура Евро-2020 против национальной команды Австрии. По его мнению, футболисты не выполнили тренерских установок.

Михалик убежден, что тренерский штаб подробно разобрал соперника и дал игрокам четкие наставления. Но команда Шевченко не справилась с задачей и сыграла худший матч под руководством своего тренера.

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Если одним словом, то – разочарование. Не думаю, что на сегодняшний матч они вышли без плана, но, видимо, установку не выполнили. После провального первого тайма, казалось бы, в перерыве внесут коррективы и смогут спастись от поражения. Где там, даже банального навала в концовке поединка так и не дождались, – сказал Тарас.

Он добавил, что ребята нуждаются в поддержке, но они собственноручно осложнили себе задачу и заслуживают критики.