Михалик переконаний, що тренерський штаб детально розібрав суперника та дав гравцям чіткі настанови. Але команда Шевченка не впоралася з завданням та зіграла найгірший матч під керівництвом свого тренера.

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Якщо одним словом, то – розчарування. Не думаю, що на сьогоднішній матч вони вийшли без плану, але, мабуть, установку не виконали. Після провального першого тайму, здавалося б, в перерві внесуть корективи і зможуть врятуватися від поразки. Де там, навіть банального навалу в кінцівці поєдинку так і не дочекалися, – сказав Тарас.

Він додав, що хлопці потребують підтримки, але вони власноруч ускладнили собі завдання та заслуговують на критику.