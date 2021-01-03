Схоже на те, що вже незабаром конкуренція Зінченка в Манчестер Сіті зросте ще більше.

Манчестер Сіті хоче придбати лівого захисника Евертона Люку Діня, повідомляє City Chief.

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Втім, "містяни" підпишуть француза лише в тому випадку, якщо він не продовжить контракт з "ірисками". Також на радарі Манчестер Сіті гравець Атлетіко Ренан Лоді, але його підписання виглядає дуже примарним.

Якщо конкуренція Зінченка у Сіті виросте, він може продовжити кар'єру в Серії А, адже ним цікавиться Лаціо, стверджує видання Corriere Dello Sport. Римляни готові викласти за українця 20 мільйонів євро або взяти його в оренду з правом викупу.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів у футболці "містян" 6 матчів та оформив 1 асист.