"Квалификация тренера не очень высокая": Петраков получает "на орехи" за невызов Малиновского

Руслан Малиновского не сможет помочь сборной в октябрьских матчах, ведь Александр Петраков решил не вносить его в заявку. Такое решение тренера очень не понравилось футбольной общественности.

По мнению спортивного журналиста Сергея Тищенко, решение об отсутствии Малиновского на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины ярко демонстрируют уровень Петракова. К сожалению, не с лучшей стороны.

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Если тренер не знает, как использовать лучшего ассистента Серии А, основного футболиста Аталанты, футболиста, который играет в ЛЧ, то квалификация такого специалиста не очень высокая. Ситуация с Зинченко где-то похожа. Петраков не знает, что с ним делать. Только это не переросло в конфронтацию пока,

– пишет Тищенко.

Также журналист привел пример сборной Словении, которая несмотря на наличие в составе звезд не может попасть ни на один крупный турнир.

Он добавил, что Малиновский будет спокойно играть в Серии А и без сборной Украины, а вот для "желто-синих" эта потеря может стать критической и лишить путевок на ЧМ-2022.