Отмененный матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии не повлияет на распределение мест при жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Украинская сборная имеет в рейтинге ФИФА 1528 очков, поэтому, будет проходить жеребьевку с второй корзины, сообщает WE Global Football. "Относились, как к прокаженным": менеджер "желто-синих" – о пребывании команды в Швейцарии Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоится уже 7 декабря, а турнир стартует в марте 2021 года. Жеребьевка квалификации ЧМ-2022: Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния. Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия. Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия. Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург. Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра. Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино. OFFICIAL: UEFA World Cup Qualifying Pots



Romania claims the final spot in Pot 2.

Finland grabs a spot in Pot 3 at the expense of Bosnia



The draw will be conducted December 7th. pic.twitter.com/FHMJfLooKZ — We Global Football (@We_Global) November 18, 2020