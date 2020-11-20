Квалификация ЧМ-2022: Украина оказалась во второй корзине
Отмененный матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии не повлияет на распределение мест при жеребьевке квалификации ЧМ-2022.
Украинская сборная имеет в рейтинге ФИФА 1528 очков, поэтому, будет проходить жеребьевку с второй корзины, сообщает WE Global Football.
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Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоится уже 7 декабря, а турнир стартует в марте 2021 года.
Жеребьевка квалификации ЧМ-2022:
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия. Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.
Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
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