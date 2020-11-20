Кваліфікація ЧС-2022: Україна опинилася у другому кошику
Скасований матч 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії не вплине на розподіл місць при жеребкуванні кваліфікації ЧС-2022.
Українська збірна має в рейтингу ФІФА 1528 очок, відтак, проходитиме жеребкування з другого кошику, повідомляє WE Global Football.
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Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбудеться вже 7 грудня, а турнір стартує в березні 2021 року.
Жеребкування кваліфікації ЧС-2022:
Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди.
Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія.
Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія. Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія.
Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург.
Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра.
Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.
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